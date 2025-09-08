Elektrikli Araçlar Yasaklanıyor 2027’de

Gündem

ÇİN’DE YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Çin’de otomotiv sektörü için önemli bir adım atılıyor. Otomobillerde güvenlik sorunları ve işlevsel sıkıntılar nedeniyle özellikle elektrikli araçlar için dikkat çekici bir düzenleme getirilecek. Bu düzenlemenin Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi planlanıyor ve otomotiv üreticilerine bir yıl sürenin tanınması düşünülüyor. Taslak düzenlemeye göre, otomobillerde yarı gizli kapı kollarının yanı sıra klasik kapı kollarının kullanılması için yeni şartlar getirilecek.

MEKANİK YEDEKLEME ŞARTI GETİRİLİYOR

Hazırlanan taslak ile yarı gizli kapı kolları ile klasik kapı kolları kullanılmaya devam edilebilecek. Ancak bu modeller için kesinlikle mekanik yedekleme gerekliliği aranacak. Ayrıca, kazalar ya da olağan dışı durumlarda kapıların otomatik olarak açılması için gerekli güvenlik kriterleri de standartlara ekleniyor.

