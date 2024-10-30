“Elektrikli Araçların Tercih Edilme Nedenleri”

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ETKİSİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının hızla artmasıyla, 2030 yılı sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısının on kat artması ve satılan araçların yüzde 60’ından fazlasının elektrikli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül dönemi içerisinde 746 bin 595 otomobil trafiğe kaydedildi. Bu araçların yüzde 63,1’i benzin, yüzde 14,6’sı hibrid, yüzde 12,4’ü dizel, yüzde 8,8’i elektrikli ve yüzde 1,1’i LPG yakıtlı araçlardan oluşuyor. Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 963 bin 660 otomobilin yüzde 34,6’sı dizel, yüzde 32,3’ü LPG’li, yüzde 30’u benzinli, yüzde 2,1’i hibrid ve yüzde 0,9’i elektrikli araçlar olarak belirleniyor. Kullanıcılar, içten yanmalı motora sahip otomobillere göre daha düşük bakım maliyetleri nedeniyle elektrikli araçlara ilgiyi artırıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YAYGINLAŞMASI

Elektrikli araç kullanımı yükseldikçe, sürücülerin servis arayışları da elektrikli otomobil servislerinin yaygınlaşmasına yardımcı oluyor. İçten yanmalı araçların bakımları sırasında motor yağı, hava, polen, yağ filtreleri ve yakıt filtresinin yanı sıra fren hidrolik sıvısı ve buji bakımı gibi işlemler yapılırken, elektrikli otomobillerin rutin bakımlarında sadece polen filtresi değişimi ve fren hidroliği kontrol ediliyor. Elektrikli araçların bakımlarının genel olarak uzun ömürlü olması, her iki araç türü arasındaki bakım maliyetlerini de etkiliyor.

BAKIM MALİYETLERİNDEKİ FARKLILIK

Elektrikli araç bakımı yapan bir işletmenin satış sonrası servis müdürü Hızır Öksüz, elektrikli araçların çevre dostu olmasının yanı sıra servis hizmetlerinde de farklı bir bakış açısına sahip olduğunu vurguladı. Öksüz, “Elektrikli araçların bakım periyotlarında polen filtresi değişmektedir. Bu da tabii içten yanmalılara nazaran maliyeti daha da düşürmektedir. İçten yanmalı araçların bakımları belli periyotlarda, belli kilometrelerde yapılmaktadır ama elektrikli araçlarda uzun vadede bakımlar yapılmaktadır” şeklinde görüş belirtti. Elektrikli araç tamircisi Hüseyin Küçükosman, mesleğe 1994 yılında başlamış ve 2018’den itibaren elektrikli araç ustalığına geçiş yaptığını belirtti. Küçükosman, bakım süreçlerinin içten yanmalı motorlara göre daha basit olduğunu ve “Teknoloji her geçen gün ilerliyor, o yüzden yenilikçi olmak gerekir” diye ekledi.

BATARYA GÜVENLİĞİ

Sektörde iki yıldır çalışan Furkan Şahin, bataryalar üzerine yaptığı çalışmalarda insanların bu pillerden duyduğu korkuları dile getirdi. Şahin, “Bataryanın içinde gerekli koruma komponentleri ve parçaları olduğu için sigortalar, röleler, koruma devreleri, DMS kartları gibi, aslında batarya paketinin tehlikesi çok düşük, tehlikesi daha az” dedi. Mesleği seçerken elektrikli araçlar üzerine her konuda uzmanlaşmayı hedeflediğini söyleyen Şahin, yurt dışında eğitim alıp Türkiye’de yerli araba Togg’un fabrikasında başarı hedeflediğini açıkladı.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ

Elektrikli otomobil kullanıcısı Akın Terler, ÖTV avantajından yararlanmak amacıyla elektrikli bir araç satın aldığını belirtti. Terler, elektrikli araçlardan memnun olduğunu ve tekrar fosil yakıtlı bir araç almayaceğini ifade ederek, “Bakım maliyetleri ve servis fiyatları çok ucuz” şeklinde vurguladı. Elektrikli araç satış direktörü Barış Aygen ise, elektrikli araç satışlarının sürekli arttığını ve sürüş keyfinin içten yanmalı araçlara göre daha üstün olduğunu kaydetti.

Aygen, kullanıcıların elektrikli araçlarla ilgili sıkça merak ettiği konulara doğru yanıtlar vermeye devam ettiklerini belirtti. Elektrikli araçlarda sahip oldukları düşük bakım maliyetlerinin de kullanıcıların tercihinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.