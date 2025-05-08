Elektrikli Mercedes CLA Artık Siparişte

ELEKTRİKLİ ARAÇ PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETİYOR

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç yelpazesini bir adım daha ileri taşıyor. Bugün itibarıyla, Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde yeni nesil elektrikli Mercedes CLA modellerinin siparişi alınmaya başladı. Markanın, performans, verimlilik ve en son teknolojik donanımları göz alıcı bir tasarımla birleştirdiği bu yeni araç, elektrikli araç satışlarındaki düşüş trendini tekrar canlandırmayı hedefliyor.

İKİ FARKLI VERSİYON SUNULUYOR

Yeni CLA serisi başlangıçta iki farklı seçenekle geliyor. CLA 250+ modeli, 200 kW gücünde tek motorla arka tekerlekten çekiş sistemi sunuyor ve 100 km’de 12,2 ila 14,1 kWh enerji tüketiyor. Almanya’da bu modelin başlangıç fiyatı 55.858,60 euro olarak belirlendi. Serinin daha güçlü alternatifi CLA 350 4MATIC ise dört tekerlekten çekişli bir yapıya sahip ve 260 kW gücünde çalışıyor. Bu modelin enerji tüketimi biraz daha yüksek; 12,5 ila 14,7 kWh/100 km aralığında. CLA 350 4MATIC’in fiyatı ise 60.380,60 eurodan başlıyor.