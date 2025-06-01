Elektrikli Scooterlar İçin Trafik Sigortası

ELECTRİKLİ SCOOTERLARDA YENİ DÜZENLEMELER

Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu’nda elektrikli scooterlar için yeni düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan scooterlar için kanun kapsamında çeşitli zorunlulukların getirilmesi planlanıyor. Özellikle trafik kazalarına karışan ve usulsüz park edilen scooterlar için alınacak önlemler arasında zorunlu trafik sigortası yer alıyor. Şu anda elektrikli scooterlarda plaka, sigorta, fenni muayene ve ehliyet gibi gereklilikler bulunmuyor. Kanun ile hedef, bu durumun ortadan kaldırılması.

Günümüzde, bir yerden elektrikli scooter alarak trafiğe katılmak mümkün. Ancak, trafiğin kurallarına aykırı hareket edildiğinde ve oluşan maddi ile manevi zararlar durumunda scooter sahibi ile karşı taraf zor durumda kalabiliyor. Elektrikli scooterların trafiğe katılması sebebiyle zorunlu trafik sigortası uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Bu şekilde, elektrikli scooterın karıştığı bir kazada, karşı tarafa verilen zarar trafik sigortasından karşılanacak.

Şu anda elektrikli scooterların karıştığı maddi ve manevi hasar içeren kazalarda uzun süreli dava süreçleri yaşanıyor ve bu da büyük mağduriyetlere yol açıyor. Bu durum, kullanıcıların haklarını aramakta zorlanmalarına neden oluyor.

PLAKA SİSTEMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Trafikte plakasız olarak hareket eden elektrikli scooterların yeni düzenleme ile plaka alması gerekecek. Kural ihlalleri ve trafik sigortası için gerekli olan bilgilerin plaka üzerinde yer alması sebebiyle, elektrikli scooterlar için plaka sistemi de getirilebiliyor.