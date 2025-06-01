Elektrikli Scooterlar İçin Zorunlu Trafik Sigortası

ELEKTRİKLİ SCOOTER İÇİN DÜZENLEMELER MECLİS’E GELDİ

Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu’nda elektrikli scooterlar için önemli düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan scooterlar için kanun çerçevesinde bazı zorunluluklar hayata geçirilecek. Özellikle trafik kazalarına karışan ve usulsüz yere park edilen scooterlar için getirilecek olan yeniliklerde, zorunlu trafik sigortası da bulunuyor. Şu an için elektrikli scooterlarda plaka, sigorta, fenni muayene ve ehliyet gibi sorumluluklar yok. Kanunla birlikte bunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI UYGULAMASI

Günümüzde herhangi bir yerden elektrikli scooter temin eden kişiler trafiğe katılabiliyor. Ancak trafikte normal düzenin dışına çıkıldığında ve maddi ya da manevi hasarlar doğduğunda, scooter sahipleri ve diğer taraflar ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Elektrikli scooterlar trafiğe dahil olduğu için zorunlu trafik sigortasına tabi tutulma ihtiyacı doğuyor. Böylelikle, elektrikli scooterın karıştığı herhangi bir kazada karşı tarafa verilen hasar, trafik sigortası ile karşılanacak.

BÜYÜK MAĞDURİYETLER VE DAVA SÜREÇLERİ

Günümüzde elektrikli scooterların karıştığı maddi ve manevi hasarlı kazalarda, uzun süren dava süreçleri başlatılıyor. Bu durum ise büyük mağduriyetlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Elektrikli scooter sahipleri ve diğer taraflar, yaşanan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

PLAKA SİSTEMİ POTANSİYELİ

Trafikte plaka olmadan dolaşan elektrikli scooterlar, yeni düzenlemeyle birlikte plaka almak zorunda kalabilir. Hem kural ihlalleri hem de trafik sigortası için plakaya işlenmesi gereken bilgilerin mevcut olması gerektiğinden, elektrikli scooterların plaka alması kaçınılmaz hale geliyor. Bu durum, trafik düzenini sağlamayı amaçlıyor.