Elektrikli Scooterlar İçin Zorunlu Trafik Sigortası

ELEKTRİKLİ SCUTERLAR İÇİN DÜZENLEMELER

Meclis’e gelen yeni düzenlemelerle Karayolları Trafik Kanunu’nda elektrikli scooterlar için bazı yenilikler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan bu araçlar için kanun kapsamında zorunluluklar getirilecek. Trafik kazalarına karışan ve park edilme kurallarına uymayan scooterlar açısından önemli değişiklikler söz konusu. Geliştirilecek düzenleme ile birlikte, zorunlu trafik sigortası uygulaması devreye girecek.

TAAHHÜT ALTINA ALINIYOR

Günümüzde, elektrikli scooterlar herhangi bir yerden alınıp trafiğe katılabiliyor. Ancak trafiğin düzenini bozacak şekilde hareket edildiğinde, meydana gelen maddi ve manevi zararlar durumunda, scooter sahibi ve karşı taraf büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle, elektrikli scooterların trafiğe katılmasıyla zorunlu trafik sigortasına tabi tutulması hedefleniyor. Böylece, bir kaza durumunda karşı tarafa verilen zarar, trafik sigortasından karşılanabilecek.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Elektrikli scooterların karıştığı maddi ve manevi hasar içeren kazalarda uzun ve zorlu dava süreçleri başlıyor. Bu da büyük mağduriyetler oluşturuyor. Gelişen bu durumu asgariye indirmek amacıyla, yeni düzenlemelerle birlikte hukuki süreçlerin hızlandırılması planlanıyor.

PLAKA ZORUNLULUĞU GÜNDEME GELEBİLİR

Trafikte plakasız olarak hareket eden elektrikli scooterlar, yeni sistemle birlikte plaka alımına tabi tutulabilir. Kural ihlalleri ve trafik sigortası açısından plaka üzerinde gerekli bilgilerin yer alması gerekiyor. Bu nedenle, elektrikli scooterlar için plaka edinme zorunluluğu getirilebilir.