Elektronik Ürünler Gümrük Muafiyeti!

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TARİFELERİNE MUAFİYET

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri, düz ekran televizyon panelleri, taşınabilir bellekler ve hafıza kartları gibi bazı teknolojik ürünlerin Çin’e uygulanan yüzde 125’lik ek tarife ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk temel gümrük vergisinden muaf tutulacağını duyurdu. Bu muafiyetin 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ürünleri kapsayacağı ifade edildi.

ÇİN’E UYGULANAN TARİFE DEVAM EDECEK

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller, bu ürünlerin ABD’ye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin’e uygulanan yüzde 20’lik tarifeye tabi olmaya devam edeceğini belirtti.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarifede oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, birçok ülkeye farklı oranlarda ek tarifeler uygulanabileceğini ifade etti. Gelen tepkiler üzerine, Çin hariç diğer ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını aktardı. Trump’ın açıklamalarına göre, ABD’ye misilleme yapan Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 145’e kadar çıkmıştır.