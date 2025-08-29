Elenen Yarışmacı Duygusal Veda Etti

YARIŞMACI DİKKAT ÇEKTİ

ATV’nin popüler programı Kim Milyoner Olmak İster’in 28 Ağustos tarihli bölümünde Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı dikkat çeken bir performans sergiledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada Ermutlu, altıncı soruya kadar başarıyla ilerledi.

BARAJ SORUSUNDA ŞAŞIRDI

50 bin TL değerindeki baraj sorusunda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlangıç yapan şiirinin adı soruldu. Seyirci jokerine başvuran yarışmacı, izleyicilerin yüzde 55 oranında işaretlediği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini tercih etti. Ancak, doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” olarak belirlendi.

Yanlış cevapla elenen Ermutlu, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek duygusal bir veda gerçekleştirdi. Yarışmacı, 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.