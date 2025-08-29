Elenen Yarışmacı Rüyasında Gördüğü Gibi!

YARIŞMACIDAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programının 28 Ağustos tarihli bölümünde, Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen programda, Ermutlu altıncı soruya kadar başarıyla ilerledi.

BARAJ SORUSUNDA ELENDİ

50 bin TL değerindeki baraj sorusunda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan şiirin adı soruldu. Seyirci jokerine başvuran yarışmacı, izleyicilerin yüzde 55 oranında işaretlediği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini seçti. Ancak, doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” olarak belirlendi. Yanlış cevapla elenen Ermutlu, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek duygusal bir veda gerçekleştirdi. Yarışmacı, yarışmada 5 bin TL’lik ödül kazanmayı başardı.