Eli Kanlı Teröristlerin Kurtuluşu Yoktur

ŞEHİTLERE RAHMET, YARALILARA ŞİFA DUALARI

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” etkinliğinde, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları’nda yapılan 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’nde önemli ifadeler kullandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nde (TUSAŞ) gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Yaralılara da acil şifalar temenni eden Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

BARIŞ KENTİ HATAY’IN KARARLILIĞI

“Barış kenti, medeniyetler diyarı Hatay’ımızda vurgulamak isterim ki; ülkemizin barış ve esenliğine, kardeşliğine pusu kuran tüm hainler, inlerine girdiğimiz, karanlık dünyalarını başlarına yıktığımız eli kanlı teröristler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onlar için kurtuluş yok. Mücadelemiz vatan topraklarımızdan terörü yok edene kadar kararlılıkla devam edecektir.”