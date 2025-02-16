Elitaş: Seçim Tarihi 2027’de Olabilir

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) erken seçim talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kanal 7 yayınına konuk olan Elitaş, seçimlerin normal planının 2028 yılı olduğunu hatırlatıyor ama mevsim koşulları nedeniyle bu seçimlerin 2027 yılının Ekim veya Kasım aylarında gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Elitaş, “CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür.” şeklinde konuşuyor.

CHP VE YARGI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, yargı konusundaki söylemleri dolayısıyla eleştiriyor. AK Partili Elitaş, “CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı kendileri hakkında dava açılabilmesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Yargı mensuplarına dahi hakaret ederek ‘Bir dava mağduru olabilir miyim?’ diye plan yapıyor. İki arkadaşta hakaret ederek mağdur olmak istiyorlar.” ifadelerini kullanıyor.