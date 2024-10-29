Elon Musk’a Yasal Sıkıntı Geldi

SUÇLAMALAR VE DAVALAR

ABD’de bir savcı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ı destekleyen “America PAC” adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye para ödülü vereceğini duyuran Elon Musk’ı “yasa dışı çekiliş düzenlemekle” suçlayarak dava açtı. CNN’in aktardığına göre, Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, yaptığı açıklamada “America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor.” ifadelerini kullandı.

YASAL İHLALLER VE BELİRSİZ İFADELER

Musk’ı yanıltıcı veya belirsiz ifadeler kullanarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekle suçlayan Krasner, Musk aleyhine “yasa dışı çekiliş düzenlediği” gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. Bu iddialar, Musk’ın açıklamalarının kamuoyunda kafa karışıklığı yaratabileceği endişesini de beraberinde getiriyor.