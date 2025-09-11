Elon Musk, Demokratları Eleştirdi!

ABD’nin Utah eyaletinde, Başkan Donald Trump’a büyük bir destek sunan aktivist Charlie Kirk, çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi’nde gerçekleşen bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Milyarder iş insanı Elon Musk, Trump destekçisi olan Kirk’ün ölümü üzerine Demokratları eleştirerek, bu durum üzerinden dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

SON ON YILDAKİ ŞİDDET OLAYLARI

ABD’li yatırımcı Shaun Maguire, sosyal medya platformundaki hesabında, “Son on yıldır, Sol bize Sağ’ın şiddetinin tehlikeleri hakkında dersler verdi. Başkan Trump’a yönelik suikast girişimlerinden United Healthcare’in CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesine ve şimdi de Charlie Kirk’e kadar. Asıl tehlike Sol’daydı.” şeklindeki ifadelerini paylaştı.

DEMOKRATLAR HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR

Maguire’ın mesajına yanıt veren Musk, ülkede son zamanlarda yaşanan saldırıları ele alarak, “Sol, cinayet partisidir.” ifadelerini kullandı. Musk, Kirk’ün ölümü sonrası “soğukkanlı bir cinayeti kutluyorlar.” diyerek bu cinayeti kutlayanlara karşı tepkisini ortaya koydu. Ayrıca, bir kullanıcının “Sol görüşlü ana akım medya… sağ görüşlü isimlere karşı histeri ortamı yarattı.” şeklindeki gönderisine de “Kesinlikle.” yanıtını verdi.

KIRK’ÜN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMASI

Başkan Trump, Kirk’ün hayatını kaybettiğini duyurduktan kısa bir süre sonra, “Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri’nde, gençliği Charlie’den daha iyi anlayan ya da ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz.” ifadesini kullandı. Kirk, Turning Point USA’nın kurucusuydu ve Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerinde gençler arasında sağladığı popülarite ile tanınıyordu.

İSRAİL’DEN DE DESTEK

Kirk’ün ölümü sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için dua ettiğini belirtti. Utah Valley Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlik sırasında bir kurşunun hedefi olan Kirk, etkinlik alanında yaptığı konuşma esnasında saldırıya uğramıştı. Başka bazı haberlere göre, saldırganla ilgili gözaltına alınan bir kişinin kısa süre içinde serbest bırakıldığı bildirildi.