Elon Musk, Demokratları Eleştirdi: “Cinayet Partisi”

ABD’nin Utah eyaletinde, Donald Trump’a olan güçlü desteğiyle tanınan aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Milyarder iş insanı Elon Musk, Kirk’ün ölümüyle ilgili yaptığı açıklamalarda, Demokratları eleştirerek dikkat çekti.

SON ON YILDAN BERİ KAMPANYA

ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan yatırımcı Shaun Maguire, “Son on yıldır, Sol bize Sağ’ın şiddetinin tehlikeleri hakkında dersler verdi. Başkan Trump’a yönelik suikast girişimlerinden Brian Thompson’ın öldürülmesine ve şimdi de Charlie Kirk’e kadar. Asıl tehlike Sol’daydı.” şeklinde ifadelerde bulundu. Musk da bu paylaşımı yanıtlayarak, “Sol, cinayet partisidir.” diyerek saldırılarla ilgili Demokratlara yüklenmiş oldu.

CİNAYETİ KUTLAMAK

Musk, ayrıca Kirk’ün öldürülmesi ile ilgili “kutlarcasına” tepkiler gösterenlere karşı, “Soğuk kanlı bir cinayeti kutluyorlar.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Musk, “Sol görüşlü ana akım medya ve (California Valisi) Gavin Newsom gibi kişilerin, Trump’ın diktatör olmayı planladığını iddia ederek, sağ görüşlü isimlere karşı histeri ortamı yarattığını” aktaran bir gönderiye ise “Kesinlikle.” yanıtını verdi.

ETKİNLİKTE SİLAHLI SALDIRI

Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı. Açık alanda gerçekleşen saldırıda, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Trump, saldırıdan kısa bir süre sonra Truth Social hesabından Kirk’ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Bazı haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı bilgisi yer aldı, ancak daha sonra bu kişinin saldırıyla ilgisi olmadığı belirtildi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Turning Point USA’nın kurucusu olan Kirk, sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahipti ve gençler arasında Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli bir rol oynuyordu. Trump, Kirk için yaptığı açıklamada, “Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri’nde, gençliğin kalbini Charlie’den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için “dua ettiğini” dile getirdi.