Elon Musk, Demokratları hedef aldı

ABD’NİN UTAH EYALETİNDE SİLAHLI SALDIRI

ABD’nin Utah eyaletinde, güçlü Trump destekçisi olarak bilinen aktivist Charlie Kirk, geçtiğimiz çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından tanınmış iş insanı Elon Musk, Kirk’ün ölümü üzerine Demokratlara sert eleştirilerde bulundu.

ASIL TEHLİKE SOL’DA

Yatırımcı Shaun Maguire, ABD merkezli sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, “Son on yıldır, Sol bize Sağ’ın şiddetinin tehlikeleri hakkında dersler verdi. Başkan Trump’a yönelik suikast girişimleri ve şimdi de Charlie Kirk’e kadar. Asıl tehlike Sol’daydı.” açıklamalarını yaptı.

ELON MUSK’TAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Maguire’ın paylaşımına yanıt veren Musk ise, “Sol, cinayet partisidir.” ifadelerini kullandı. Musk ayrıca, Kirk’ün öldürülmesi hakkında “soğuk kanlı bir cinayeti kutluyorlar.” şeklindeki eleştirisini dile getirdi. Bir kullanıcı, “Sol görüşlü medya ve bazı politikacıların Trump’ı diktatörlükle suçlaması, kişileri siyasi şiddete yönlendirebilir.” mesajına Musk, “Kesinlikle.” şeklinde karşılık verdi. Musk, Kirk’ün “söyledikleri bazı kişiler tarafından beğenilmediği için öldürüldüğünü” içerik paylaştı.

KİRK’ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

Charlie Kirk, özellikle gençler arasında popüler bir aktivist ve sosyal medya fenomeniydi. Saldırı, Utah Valley Üniversitesi’nde gerçekleşen bir etkinlik sırasında meydana geldi. Kirk, açık alanda konuşma yaparken, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, olayın ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kirk’ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Bazı haberlerde bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmiş olsa da, bu kişinin saldırıyla bağlantılı olmadığı belirtildi. Kirk, Turning Point USA adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun kurucusuydu ve X sosyal medya platformunda 5.2 milyon takipçiye, TikTok’ta ise 7.3 milyon takipçiye sahipti. Gençler üzerindeki etkisiyle Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına katkı sağladığı düşünülüyor.

TRUMP: EFSANEVİ CHARLİE KİRK ÖLDÜ

Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde tanınan Kirk, İsrail’e verdiği destekle de biliniyordu. Trump, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük ve efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri’nde gençliğin kalbini Charlie’den daha iyi anlayan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz.” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için dua ettiğini ifade etti.