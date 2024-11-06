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Elon Musk: Gelecek Fantastik Olacak Dedi

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ELON MUSK’IN GELECEĞE DAİR PAYLAŞIMI

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunda bir gönderi paylaştı ve “Gelecek fantastik olacak” şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözler, Musk’ın teknoloji ve yenilikler konusundaki olumlu bakış açısını yansıtıyor.

TÜM DÜNYA İÇİN ÜMİTLİ İFADELER

Elon Musk’in sosyal medya paylaşımı, pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Milyarder, geleceğe dair pozitif bir beklenti içinde bulunduğunu gösteriyor. Musk’ın teknoloji dünyasındaki etkisi ve vizyoner yaklaşımı, birçok insanı heyecanlandırıyor.

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