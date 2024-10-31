Elon Musk’ın 35 Milyon Dolarlık Mülkü

ELON MUSK’IN YENİ GİZLİ MÜLKÜ

Elon Musk, skandallarıyla gündemden düşmeyen bir figür olarak yine dikkat çekiyor. 11 çocuğa sahip olan Tesla CEO’su, çocukları ve onların anneleri için gizli bir mülk inşa etme kararı aldı. Bu yeni adım, Musk’ın güvenliği ön planda tutarak attığı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİYLE DAHA EMNİYETLİ

Musk, çocukları ve onların anneleri için 35 milyon dolarlık lüks bir kompleks satın aldı. Satın alma işlemi sırasında karşı tarafa gizlilik sözleşmesi imzalatması ise bu adımın ne kadar ciddi bir şekilde planlandığını gösteriyor. New York Times’ın haberine göre, mülk Teksas’ta yer alıyor ve satın alınan mülke yakın mesafede iki ev daha alındığı bildiriliyor.

İLK TAŞINAN İSİM: SHIVON ZILIS

Elon Musk, nüfusun azalmasını engellemek amacıyla insanların daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini sıkça ifade etti. Times’ın haberine göre, tüp bebek yöntemiyle Musk’tan üç çocuk sahibi olan Shivon Zilis, bu gizli mülke taşınan ilk kişi oldu.