Elon Musk’tan Navarro’ya Sert Tepki!

ELON MUSK’IN AÇIKLAMALARI

Tesla CEO’su ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro’ya yönelik sert bir dille eleştiride bulundu. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Navarro’yu “moron” (geri zekalı) olarak nitelendirdi ve “Bir torba taştan daha aptal” şeklinde ifadeler kullandı. Musk’ın bu tepkisi, Navarro’nun Tesla’yı bir otomobil üreticisi değil, “montajcı” olarak değerlendirdiği bir röportaj sonrası geldi.

NAVARRO’NUN İFADALARI VE TEPKİLER

Navarro, CNBC’de katıldığı bir programda, Tesla’nın yabancı parça kullanımından dolayı böyle bir tanımı hak ettiğini savundu. Navarro, Trump’ın gümrük vergisi politikasını destekleyerek, bu tür parçaların ABD’de üretilmesi gerektiğini belirtti. Elon Musk ise bu iddiaların “kanıtlanabilir şekilde yanlış” olduğunu belirtti. Donald Trump’ın yönetimi, üretimi geri getirme hedefi doğrultusunda küresel anlamda gümrük tarifelerini uygulamaya devam ederken, Navarro da “Amerika yeniden üretim yapacak, gerçek ücretler ve karlar artacak” diyerek Trump’ın politikasını savunuyor.

BEYAZ SARAY’DAN YANIT

İkili arasındaki tartışmanın dikkat çekmesi üzerine gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu bir soruya yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bu ikisi açıkça ticaret ve vergiler konusunda çok farklı görüşlere sahip” dedi. Leavitt, “Çocuklar çocuktur; onların kamuoyu önündeki çekişmelerinin devam etmesine izin vereceğiz” ifadesini kullandı ve “Hepiniz tarihin en şeffaf yönetimine sahip olduğumuz için çok minnettar olmalısınız” şeklinde sözlerini tamamladı.