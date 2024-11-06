“Elon Musk, Trump’ın Seçim Yarışında Destekçisi”

ELON MUSK’IN TRUMP’A DESTEĞİ

Dünyanın en varlıklı bireyi Elon Musk, ABD’deki seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın en büyük destekçisi olarak öne çıkıyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, seçim gecesini Florida’daki Mar-a-Lago tatil köyünde Donald Trump ile geçirmeyi planladığını belirtti.

Teknoloji milyarderi, seçim günü Florida’ya gitmeden önce, Teksas’ın Cameron County bölgesinde bulunan bazı şirketlerinin genel merkezinde oy kullandığını paylaştı. Akşam saatlerinde, seçimin sona erdiğini ve kazananın belli olduğunu iddia ederek, “Oyun, set ve maç” ifadesini kullandı. Saatler ilerledikçe seçim sürecini takip ettiklerini gösteren bir fotoğraf da yayınladı. Bu fotoğrafta eski ABD Başkanı Donald Trump ve UFC Başkanı Dana White ile birlikte seçim sonuçlarını izlerken görüldü.

ESPRİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Musk, seçim süreciyle ilgili esprili paylaşımlarına devam etti ve en son “Bırak kafana dank etsin” yazdığı bir görsel paylaştı. Ayrıca, lavabo taşıdığı bir fotoğrafında “sink” kelimesi üzerinden kelime oyunu yaptı. Elon Musk, eğer Donald Trump Beyaz Saray’a geri dönerse önemli bir rol üstlenebilir. 53 yaşındaki Musk, Trump’ın ikinci yönetimi döneminde etkili bir konumda yer alabilir.

Trump, eğer seçimleri kazanırsa Elon Musk başkanlığında bir “hükümet verimliliği komisyonu” kurma niyetini daha önce dile getirmişti. Musk, Trump’ın hukuki düzenlemeleri azaltarak kendi şirketlerine doğrudan destek vermesini açıkça istiyor.

Musk ve şirketleri için yeni bir Trump döneminin potansiyel yararları oldukça geniş kapsamlı. İşçi yasaları, çevre koruma yasaları, daha düşük vergi oranları ve Musk’ın roket şirketi SpaceX için daha fazla hükümet sözleşmesi gibi düzenleyici konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca Musk’ın Çin’e olan bağımlılığı, Vladimir Putin ile yaptığı özel görüşmeler ve hükümet ihalelerinden kazanma ihtimali dikkat çekiyor.

Cumhuriyetçi aday Trump, seçim süresince kendisine destek veren Elon Musk’tan övgüyle bahsetti. Trump, “Yeni bir yıldızımız var, yeni bir yıldız doğdu: Elon” dedi. Musk için, “O inanılmaz bir adam. Biliyorsunuz, iki haftasını Philadelphia’da, Pensilvanya’nın çeşitli bölgelerinde kampanya yaparak geçirdi” diye ekledi. Trump yakın zamanda bir SpaceX fırlatmasını izlerken “Bunu sadece Elon yapabilir” dediğini hatırlattı.