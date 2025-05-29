Elon Musk, Trump’la Görüşmedi, Ayrıldı

GÖREVDEN AYRILMA AÇIKLAMASINI YAPTI

Elon Musk, görevden ayrılma kararını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Musk, “Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim” şeklinde bir ifade kullandı. Beyaz Saray da bu açıklamayı onayladı.

TRUMP’LA RESMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ

Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Musk, Trump hükümeti içerisinde Özel Hükümet Çalışanı olarak görevine başlamıştı. Amerikan yasaları bu kategori altındaki hükümet çalışanlarının görev sürelerini yılda 130 günle sınırlandırıyor ve Musk’ın görev süresinin sona ermesi yarın gerçekleşecekti.

DESTEK AÇIKLAMASI SONRASI GÖRÜŞMELER

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Trump’a Pensilvanya’da gerçekleştirilen suikast girişiminden sonra destek verme kararı aldı. Sonrasında bu konuyla ilgili olarak birlikte mitingler düzenlediler. Musk, Trump ile X platformunda bir röportaj da gerçekleştirdi ve bu röportaj milyonlarca kişi tarafından izlendi. Musk, göçmen politikası ve uluslararası yardımların kesilmesi gibi konularda Trump ile benzer görüşlere sahipti. Ayrıca, Trump’ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışta bulundu ve onun mitinglerinde konuşmalar yaptı.

İSRAFI AZALTMA BİRİMİ VE SON GELİŞMELER

Musk, DOGE’nin kurulmasıyla birlikte israfı azaltma biriminin başına geçti ve sonuç olarak binlerce federal çalışanın işten çıkarılmasına yol açtı. Amerikan basınında zaman zaman Trump hükümetinin bakanları ile Musk arasında tartışmalar yaşandığına dair haberler yer aldı. Musk’a yönelik eleştiriler artarken, Trump birçok kez ona destek verdi ve israfın önlenmesi konusunda daha katı bir yaklaşım sergilemesi için teşvik etti.

PROTESTOLAR VE TESLA SATIŞLARI

Bu süreçte, Musk’ın elektrikli araç firması Tesla’ya karşı çeşitli propagandalar yapıldığı bildirildi, bu da markanın satışlarında düşüşe neden oldu. Demokratlar ve aktivistlerin Tesla hisse değerlerini düşürmek için çalışmalar yürüttüğü açıklandı. Trump, Beyaz Saray’da bir Tesla aracı kullanarak bu girişimleri yasadışı olarak nitelendirdi. Ancak fikir ayrılığı, ek gümrük vergilerinin konulmasıyla başladı ve son anlaşmazlık ise Musk’ın Trump’ın önerdiği büyük vergi indirimleri ve savunma harcamalarını artırma konusunda eleştiride bulunmasından bir gün sonra yaşandı.