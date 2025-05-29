Elon Musk, Trump’tan ayrıldığını duyurdu

GÖREVDEN AYRILMA AÇIKLAMASI

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden görevinden ayrılma açıklamasını gerçekleştirdi. Musk, “Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray, Musk’ın bu açıklamasını onayladı.

GÖRÜŞME YAPMADI

Amerikan medyasına göre, Musk görevinden önce Trump’la resmi bir görüşme yapmadı. Trump hükümetindeki görevine Özel Hükümet Çalışanı olarak başlayan Musk’ın görev süresi, Amerikan yasası gereği yılda 130 günle sınırlıydı. Trump’ın yemin töreninin ardından başlayan bu sürecin yarın sona ereceği belirtiliyor.

DESTEK AÇIKLAMASI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Pensilvanya’da Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından destek vererek dikkat çekti. Bu olaydan sonra ikili birlikte mitingler düzenledi. Musk, Trump’la X platformunda bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportaj milyonlarca izleyiciye ulaştı. Musk, göçmen politikaları ve uluslararası yardımlar gibi birçok konuda Trump’la benzer görüşlere sahip oldu. Ayrıca, seçim kampanyasına büyük miktarlarda bağış yaptı ve Trump’ın mitinglerinde konuşmacı olarak bulundu. İhtiyaç duyulan israfı azaltma birimini kurarak departmanı yönetmeye başladı ve bunun sonucunda binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.

PROTESTOLAR VE SATIŞ DÜŞÜŞLERİ

Bu süreçte, Tesla’ya karşı yapılan protestolar artarken, firmanın satışları da geriledi. Demokratlar ve aktivistlerin, Tesla’nın hisselerini düşürme çalışmalarında bulunduğu ifade ediliyor. Beyaz Saray’da bir Tesla aracı kullanan Trump, bu girişimlerin terörizmle eş değer olduğunu savundu. Ancak, Trump ve Musk arasındaki fikir ayrılıkları, ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla başlamıştı. Sonuç olarak, Musk’ın Trump’ın desteklediği büyük ölçekli vergi indirimlerini ve savunma harcamalarını artırmayı içeren yasa tasarısını eleştirmesinin ardından fikir ayrılığı daha da belirginleşti.