Elon Musk, xAI Hisselerini Satışa Sunuyor

XAI HİSSE SATIŞI VE DEĞER ARTIRIMI

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, 300 milyon dolarlık hisse satış sürecine başladı. Bu işlem, şirketin değerini 113 milyar dolara taşıyor. Hisse alım-satım imkânı, mevcut çalışanlar ve yeni yatırımcılar için sunuluyor. Bu satış, xAI’nin mart ayında sosyal medya platformu X’i devralmasıyla gerçekleşen yüksek değerlemeyi de doğruluyor. xAI, bu birleşme ile 80 milyar dolar, X ise 33 milyar dolar değerleme elde etmişti.

BÜYÜK YATIRIM TURU HAZIRLIĞI

Gerçekleştirilen hisse işlemi, büyük bir yatırım turuna hazırlık olarak değerlendiriliyor. Şirket, geçen yıl sona eren 5 milyar dolarlık finansman ile değerini 45 milyar dolara çıkarmıştı. Erken aşamada Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi yatırımcıların xAI’ye ortak olduğu biliniyor. xAI’nin ve X’in entegrasyonu, yapay zekâ modellerinin sosyal medya verileri ile geliştirilmesini amaçlıyor.

MUSK’IN YENİ STRATEJİLERİ

Musk, bu birleşimin üretkenliği artıracağını ve hızla değişen teknoloji yarışında rekabet gücünü yükselteceğini ifade ediyor. Ayrıca, Musk geçtiğimiz hafta Doge Bakanlığı’ndan ayrıldığını ve şimdi tamamen Tesla, X ve xAI’ye odaklandığını duyurdu. “Sunucularda uyumaya geri döndüm,” diyen Musk, yoğun bir döneme girdiğini belirtti. xAI, Grok adındaki sohbet robotu ve Colossus süper bilgisayar kümesi ile de dikkat çekiyor.

XAI MODELLERİ VE GELECEK PLANI

Microsoft, xAI’nin yapay zekâ modellerini Azure platformu üzerinden sunacak. Telegram ise Grok’u kendi platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. Ayrıca Musk’ın beyin implantı yatırımı yapan şirketi Neuralink de 9 milyar dolarlık değerlemeyle 600 milyon dolar yatırım almayı başardı.