Ekonomi

Emekli Aylığını Etkileyen Oran Değişiyor!

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EMEKLİ AYLIKLARINA YENİ DÜZENLEME

Emekli aylıklarının tespitinde büyük önem taşıyan aylık bağlanma oranlarına dair değişiklik önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Mevcut yüzde 2 olan aylık bağlanma oranlarının, bu düzenlemenin yasalaşması halinde yüzde 3’e çıkarılması planlanıyor.

MAAŞLARDAKİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Yapılan bu düzenlemeye göre, 25 yıl hizmet süresini tamamlayan ve primini ödeyen bir birey emekli olmak istediğinde, alacağı maaşın aylık bağlanma oranı yüzde 50’den yüzde 75’e yükselecek. Bu artış, emekli maaşlarının, yeni belirlenen yeniden bağlanma oranı doğrultusunda artırılabilmesine olanak sağlayabiliyor.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE MAAŞ ORANLARI

5510 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince, emekli aylığı bağlanma oranı her yıl için yüzde 2 olarak belirleniyor. Mevcut oran dahilinde, 25 yıl hizmet süresini tamamlayan bir vatandaş, prime esas gelirinin yarısı kadar emekli aylığı alıyor. 25 yıldan az süreyle çalışan bireylerde ise bu oran daha düşük seviyelerle karşılaşıyor. İlgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

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