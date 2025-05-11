Emekli Aylıkları Değişim Sürecinde! EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ DÜZENLEME VAR

EMEKLİ AYLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Emekli aylıklarının belirlenmesinde önemli etkileri bulunan aylık bağlanma oranlarına dair değişiklik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, şu an yüzde 2 olan aylık bağlanma oranı yüzde 3’e yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK MI?

Yapılan bu düzenlemeye göre, 25 yıl hizmet süresini tamamlayan ve gerekli prim ödemesini yapan bir kişi emekli olmak istediğinde, alacağı maaşın aylık bağlanma oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 75 seviyesine yükselecek. Bu durum, emekli maaşlarının yeniden bağlanma oranına göre artmasını mümkün kılabiliyor.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE ORAN DEĞİŞECEK

Emekli aylığı bağlanmaya ilişkin 5510 sayılı kanundaki 29. madde, aylık bağlanma oranını her yıl için yüzde 2 olarak belirliyor. Mevcut durumunda, 25 yıllık hizmet süresini tamamlayan bir vatandaş, prime esas gelirinin yarısını emekli aylığı olarak alıyor. Fakat 25 yılın altında çalışanlarda bu oran daha da düşebiliyor. İlgili kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.