Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE DAİR BEKLENTİLER

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve artış olup olmayacağı emeklilerin gündeminde. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ile ilgili zam müjdelerini bekliyor. Farklı tahminler gündemde konuşulurken, ekonomist Muhammet Bayram’dan bayram ikramiyesi artışına yönelik önemli bir açıklama geldi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi yıllık iki kez verilen bu ikramiyenin detayları merak ediliyor.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammet Bayram, “Bayram ikramiyesi 2018 yılında hayatımıza giren bir uygulama. Burada Devletimiz emekliye ekstra alım gücü artmasına ilişkin bir uygulama başlattı. 1000 liraydı, 1100 TL’ye artırıldı, sonra 2000 TL olarak uygulandı, son kertede en son bayramda 3000 TL’lik bir bayram ikramiyesi ödendi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı itibarıyla ödeneceğini belirten Bayram, “Yine ikinci ikramiye de Kurban Bayramı’nda verilecek. Yani 3 bin lira olan bayram ikramiyesi artırılmış tutarıyla yılda iki defa verilmiş olacak” diye ekledi.