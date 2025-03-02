Emekli İkramiyelerinde Zam Beklentisi Yükseldi

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. 3 günlük bayram tatili öncesinde emeklilerin ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Geçen yıl ikramiyeler %50 zamlanarak 3.000 liraya yükselmişti. Emekli ikramiyeleri, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ocak ayında yapılan artış %15.75 olurken, emekliler ikramiye zam oranlarına odaklandı. Daha önceki dönemlerde yılda tek artış olması nedeniyle ikramiyelerin %15.75’den fazla artması bekleniyor. Olası zam oranlarına göre %20, %30, %40 ve %50 artış durumunda hesaplamalar tek tek yapıldı.

İKRAMİYELERİN YATIRILMA TARİHLERİ

Emekli bayram ikramiyeleri geçmiş yıllarda bayramdan en geç 1 hafta önce hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu yıl da emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İkramiyeler, tahsis numarasının son hanesine göre maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılacak.

ARTIŞ ORANLARI VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak artışın %15’in üzerinde olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ikramiye zammı çalışmaları sürdürüyor. Zam oranı hakkında henüz net bir rakam yetkililer tarafından açıklanmamış durumda. Zam oranı belirlendikten sonra ikramiye TBMM’de görüşülerek onay alması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girecek.