Emekli İkramiyelerine Zam Beklentisi Açıklandı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE YAPILACAK ZAM BEKLENTİLERİ

Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam öncesinde dikkatler hükümetin açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar, bu yıl ne kadar olacağı merak edilen bayram ikramiyeleri hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaparak, “Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız” dedi. Zam beklentileri ise yüzdelik oranlarla şekilleniyor.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BEKLENTİLERİ

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükselmişti. Ocak 2025’te emeklilere yapılan yüzde 15,75’lik zammın ardından bayram ikramiyelerine yapılacak zam için beklentiler yüzde 20 ile 40 arasında değişiyor. Eğer bu yıl emekli ikramiyeleri SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranında yüzde 15,75’lik bir artış olursa, bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira olacak. Yüzde 20 artış olursa 3 bin 600 lira, yüzde 25 zam yapılması durumunda ise 3 bin 750 lira olarak belirlenecek.

ZAM ORANLARI VE OLASILIKLARI

Zam oranı eğer yüzde 30 seviyesinde olursa, bayram ikramiyeleri 900 lira artacak ve toplamda 3 bin 900 lira olacak. Bu durum, emekli vatandaşların alacakları ikramiyenin hiç de azımsanmayacak bir miktarda artacağını gösteriyor. Emekliler için bu konu önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.