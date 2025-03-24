Emekli İkramiyesi 24 Mart’ta Ödenecek

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı son dakika açıklamasıyla, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade etti. Bayramın 30 Mart tarihinde başlaması dolayısıyla, ödemeler bayramdan yaklaşık bir hafta önce gerçekleşecek.

3 BİN TL İKRAMİYE TUTARI BELİRLENDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye artırılmasına dair karar alındı, ancak bu kararın Meclis’ten geçmesi gerekli. SGK’nın açıklamasında “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce bayram öncesi ödemelerin hesaplara yatırılacağını bildirdi. SGK’nın yaptığı duyuru ile birlikte, 24 Mart’ta SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, tahsis numaralarına göre ödemelerini almaya başlayacak. Ödemelerin, 24-28 Mart tarihleri arasında tamamlanacağı ifade edildi. Ramazan Bayramı ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm gelirine sahip olanlar yararlanacak. Bunun yanı sıra, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ayrıca hak sahipleri de bu ödemeden faydalanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanların ise hak sahipliği oranında ikramiye alacağı belirtildi.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

SGK, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre sıralı bir şekilde gerçekleştirecek. Kesin ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da, 24 Mart’ta ödemelerin başlaması, emeklilerin bayram hazırlıklarını daha rahat yapmasına olanak sağlayacak. İkramiyelerin maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden kontrol edilebileceği de açıklandı. SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme tarihleri şöyle olacak: 17, 18, 19 olanlar 24 Mart, 20, 21, 22 olanlar 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlar ise 26 Mart’ta ödeme alacak. BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü ise 27 Mart olarak belirlendi. Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme, Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart’da yapılacak.