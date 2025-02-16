Emekli İkramiyesi İçin Artış Beklentisi Var

EMEKLİ İKRAMİYELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir etkinlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Bakan Işıkhan, konu hakkında konuşmak için erken olduğunu, şu an gündemlerinde bu meselenin olmadığını ancak yakın zamanda ele alacaklarını bildirdi. İkramiyelerde 2 bin lira artış olması beklentisi bulunuyor.

ARTIŞ İÇİN YASAL DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR

Sputnik’ten Osman Nuri Cerit’in haberine göre, emekli ikramiyesindeki artış için yasal bir değişiklik gerekiyor. Kamuoyunda, her bayram için 3 bin lira olan ikramiyenin 2025 yılında bin ila 2 bin lira arasında bir artış alabileceği yönünde beklentiler mevcut. Ayrıca, ikramiyelerle ilgili kararın, 21 Şubat’ta Erzurum’da düzenlenecek Doğu Anadolu Kalkınma Planı lansmanı için bir araya gelecek Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacağı ifade ediliyor.

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Kurul toplantısında ekonomik verilerin ele alınarak emeklilerin ikramiyelerinin ne kadar artacağı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Bu yıl artış yapılıp yapılmayacağına ve artış miktarına ilişkin belirsizliklerin çözülmesi ve gerekli yasal düzenlemenin meclise iletilmesi gerekiyor.