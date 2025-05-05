Emekli Maaşı Ne Olacak, Belirsiz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Mayıs 2025’te Nisan ayının enflasyon verilerini açıkladı. Nisan’da aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak belirlendi. Bu veriler, Temmuz 2025’te emekli maaş zammı alacak milyonlarca emekli için önemli bir göstergedir. Özellikle 3,7 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı (14.469 TL), olası zam senaryolarıyla dikkate alınıyor. Dört aylık enflasyon oranına göre zam hesapları yapılırken, kesin bir karar için Meclis onayı bekleniyor.

Dört Aylık Enflasyon Oranı Uygulaması

TÜİK’in verilerine göre, 2025’in ilk dört ayındaki enflasyon oranları şöyle: Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46 ve Nisan’da yüzde 3. Bu oranlar, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için toplamda yüzde 13,36’lık bir zam oranını işaret ediyor. Eğer bu oran en düşük emekli maaşına uygulanırsa, şu anki 14.469 TL’lik maaş yüzde 13,36 zamla 16.402 TL’ye yükselebilir. Ancak, en düşük emekli maaşına zam yapılabilmesi için yasada bir düzenleme gereklidir. Hürriyet’ten Noyan Doğan, “En düşük maaş için Meclis’ten kanun çıkmadan zam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Emekli Maaşında Belirleyici Olan Unsurlar

En düşük emekli maaşı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre kök maaşlara uygulanan enflasyon zammıyla değil, TBMM’de kabul edilen yasal düzenlemelerle belirleniyor. 2024 Temmuz’da 10.000 TL olan en düşük maaş, Ocak 2025’te yüzde 15,75 zam ile 14.469 TL’ye çıkarılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2025’te “En düşük emekli maaşı için Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda çalışma yapacağız” açıklamasıyla emeklilere umut vermişti.

Zam İçin Yasal Süreç Gerekiyor

En düşük emekli maaşına zam, TÜİK’in enflasyon verilerinden bağımsız olarak Meclis’ten geçecek bir yasayla mümkün oluyor. Bu yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmektedir. Temmuz 2025 zammı için Haziran ayı enflasyon verileri (3 Temmuz 2025’te açıklanacak) sonrasında Meclis’in karar ve onayı bekleniyor.

Olası Zam Senaryoları

Yüzde 13,36 Zam Senaryosu: Dört aylık enflasyon oranına göre, 14.469 TL’lik maaş 16.402 TL’ye yükseliyor. Ancak bu oran, kök maaşlara uygulanacak ve en düşük maaş için yasal düzenleme gereklidir.

Yüzde 16-17 Zam Senaryosu: Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda, maaşlar 16.800-16.900 TL arasında yükselebiliyor. Refah payı eklenirse, bu rakam artış gösterebiliyor.

Mevcut Durum Korunursa: Eğer Meclis zam kararı almazsa, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’de kalacak ve kök maaşı düşük olan emekliler bu seviyede maaş almaya devam ediyor.