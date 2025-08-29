“Emekli Mühendis, Buzdolabında Bulundu.”

KAYBOLAN MÜHENDİSİN CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Aksaray’da bir dondurma fabrikasında çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın (54) kaybolması üzerine yapılan araştırmalar, onun cinayete kurban gittiğini açığa çıkardı. İki evlilik yapıp boşanan ve iki çocuk babası olan Atılgan için yakınları, 17 Ağustos’ta kayıp başvurusu yaptı. Emniyet güçleri, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş buldu ve araştırmalara başladı.

GÜVENLİK KAMERALARI İLE İZ TAKİBİ

Araştırmalarına devam eden Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarındaki kayıtları inceledi. İncelemeler sonucunda, Atılgan’ın kaybolduğu gün fabrikadan çıkan bir aracın, Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru gittiği belirlendi. Polis, bu istikamette yoğunlaştı ve Altunhisar ilçesine bağlı bir yol kenarında kayalık bir alanda bir buzdolabı tespit etti.

CENAZE OTOPSİ RAPORU VE KATİL ZANLISININ YAKALANMASI

Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan’ın cesediyle karşılaştı. Yapılan otopside, Atılgan’ın tabancayla vurulmuş olduğu tespit edildi. Ayrıca, cesedin taşındığı aracın, dondurma fabrikasında çalışan Y.C.K.’ye (27) ait olduğu anlaşıldı. Y.C.K.’nin, Atılgan’ı tabancayla öldüren kişi olduğuna dair deliller bulundu. Zanlı, Saklandığı Kayseri’de yakalandı ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.