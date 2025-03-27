Emekli Promosyonları 27.000 TL’ye Kadar Çıkabilir

EMEKLİLERİN GÜNDEMİ BAYRAM İKRAMİYELERİ VE BANKA PROMOSYONLARI

Emeklilerin gündeminde bayram ikramiyeleri ve banka maaş promosyonları yer alıyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması yönünde hazırlanan kanun tasarısı meclisten geçti. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek bayram ikramiyesi, ilk aşamada 3000 TL olarak hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesinin 1000 TL’lik farkının yatırılmasıyla Ramazan Bayramı için süreç tamamlanacak. Bayram ikramiyelerinin ödenmesiyle birlikte emeklilere sunulan banka promosyonlarına odaklanılacak. Birçok banka, 2025 itibarıyla emeklilere sağladığı banka promosyonlarını güncelledi.

BANKA PROMOSYONLARI VE TAŞIMANIN KOŞULLARI

Bir bankadan promosyon alabilmek için emekli maaşının o bankaya taşınması ve maaşını bu bankadan çekme taahhütünde bulunulması gerekiyor. Emekli maaşını istedikleri bankaya taşıyan emeklilerin, bu durumu bankaya bildirmesi şart. Bu bildirim, bankanın şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi bitmeden banka değişikliği yapılması mümkün ancak mevcut bankada kalan sürenin promosyonu emeklide kalırken, kalan miktar iade ediliyor. Promosyon miktarı, emeklinin maaş miktarına bağlı olarak belirleniyor. Bankaların açıklayıp duyurduğu promosyon tutarları, genellikle en yüksek emekli maaşına sahip olanlara ödeniyor. Emekli maaşı düştükçe, ödenecek promosyon miktarı da azalıyor. Bankalar, bu promosyonları üç yılda bir öderken emekliler, yıllık olarak promosyon almak istiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan SGK müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi imkanı sundu. VakıfBank, maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL’ye varan ödeme olanağı sağlıyor. Bankadan yapılan açıklamada, “Maaşını VakıfBank’a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL’ye, 10 ayda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı.” bilgisi verildi. Vakıf Katılım Bankası, “Emekli maaşınızı Vakıf Katılım’a taşıyarak 17.000 TL’ye varan promosyon imkânından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.