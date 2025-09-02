Emekli Promosyonları 35 Bin TL Olabilir!

EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYON YARIŞI HIZLANIYOR

Eylül ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin banka promosyonlarıyla ilgili rekabet hızlanıyor. Temmuz ayında maaş zammı sonrası yeni fırsatlar peşine düşen emekliler için bankalar, kampanyalarını güncelledi. Önceden sadece bir bankanın sunduğu 27 bin TL seviyesindeki promosyon, bugün birden fazla banka tarafından sunulmaya başladığı görülüyor. Bir özel banka, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını taşıyan emeklilere, 26 bin TL nakit promosyon vermenin yanı sıra ek ödüllerle toplamda 28 bin 500 TL’ye varan fırsatlar sağlıyor. Ayrıca, yakınını getiren emekliler için kişi başı 250 TL ek kazanç fırsatı sunularak toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ek getiri sağlanıyor. Bu durum, emeklilerin promosyonlarını artırma şansı sunuyor.

ENFLASYONUN ETKİSİ PROMOSYONLARA YANSIYACAK

Merkez Bankası tarafından yıl sonunda beklenen enflasyon tahminleri yüzde 25-29 aralığında açıklanmış durumda. Piyasa beklentisinin ise yüzde 29 civarında olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu oranlar, ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında bir zam yapılabileceğini ortaya çıkarıyor. Eğer bu gerçekleşirse, promosyonların 30 bin TL seviyesine çıkması olasılığı gündeme geliyor.

EMEKLİLER HANGİ BANKAYI TERCİH ETMELİ?

Uzmanlar, emeklilere yalnızca promosyon miktarına odaklanmamalarını hatırlatıyor. Bankaların sağladığı ek hizmetler, dijital imkanlar, kredi avantajları ve kampanyaların da göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca maaş karşılığında kredi kullanan emeklilerin banka değiştirme imkanının olmadığı, bu nedenle sözleşme şartlarının dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor.

OCAK DÖNEMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Şu anki promosyon tutarları 27 bin TL seviyesindeyken ek ödüllerle 28 bin 500 TL’ye kadar yükselebiliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarına bağlı olarak ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi aşması bekleniyor. Ancak uzmanlar, emeklilerin banka seçiminde sadece sayısal verilere değil, uzun vadede fayda sağlayacak hizmetlere de dikkat etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Kulislerde dolaşan haberlere göre, Eylül ayı içerisinde promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyesine ulaşabileceği yönünde iddialar olduğu belirtiliyor. Bankaların rekabetinin artmasıyla, bu rakamların kısa sürede gerçek olabileceği üzerinde duruluyor.