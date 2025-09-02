Emekli Promosyonları 35 Bin TL Olabilir

EYLÜL AYINDA EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYON YARIŞI

Eylül ayı ile birlikte emeklilerin banka promosyonları için olan yarışı hız kazanıyor. Temmuz’da maaş artışının ardından yeni fırsatlar peşinde koşan emekliler için bankalar, kampanyalarını güncelleyerek daha cazip tekliflerle öne çıkıyor. Önceleri yalnızca bir banka 27 bin TL tutarında ödeme yapıyorken, bugün birçok banka benzer rakamlara ulaşan promosyonlar sunuyor. Özel bankalardan biri, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyon sunarken, ek ödüllerle bu fırsat toplamda 28 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, yakınını getiren emekliler için kişi başı 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç imkanı mevcut. Bu sayede emekliler, promosyonlarını artırma şansına sahip oluyor.

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 25-29 aralığında açıklamış durumda. Piyasa beklentisi de yüzde 29 civarında seyrediyor. Uzmanlar, bu oranların ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında zam yapılabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Böyle bir durumda, promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşması mümkün görünmekte.

EMEKLİLERİN BANKA TERCİHİ

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca promosyon miktarı üzerinde odaklanmamaları gerektiğini vurguluyor. Bankaların sunduğu ek hizmetlerin, dijital imkanların, kredi seçeneklerinin ve mevcut kampanyaların da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca maaşı eşliğinde kredi kullanan emeklilerin banka değiştirip değiştiremeyeceği de önemli bir konu. Bu nedenle sözleşme koşullarının dikkatlice incelenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

OCAK DÖNEMİ ÖNEMLİ OLACAK

Mevcut promosyon tutarları 27 bin TL seviyesinden başlayıp, ek ödüllerle 28 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarına bağlı olarak, ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi geçmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre emeklilerin banka seçiminde sadece rakamlara değil, uzun vadede fayda sağlayacak hizmetlere de dikkat etmesi kritik önem taşıyor. Kulislere göre, Eylül ayında promosyon tutarlarının 35 bin TL’ye kadar yükselebileceği iddiaları gündeme geliyor. Bankaların rekabetinin artmasıyla bu rakamın yakın bir zamanda gerçek olabileceği ifade ediliyor.