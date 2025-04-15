Emekliler için Temmuz’da yeni zam

EMEKLİLERİN GÖZÜ TEMMUZ ZAMINDA

Milyonlarca emeklinin dikkati, Temmuz ayında yapılacak zam açıklamasında yoğunlaşıyor. Ocak 2025’te, emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75 artış ile en düşük emekli maaşı, 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselmişti. Şimdi benzer bir zam formülünün Temmuz ayında yeniden uygulanması öngörülüyor.

ENFLASYON ORANLARI VE MAAŞLAR

Ekol TV’de yayımlanan habere göre, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 2025’in ilk yarısında enflasyon oranının yüzde 17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Eğer bu oran maaşlara doğrudan yansısa, en düşük emekli aylığının 17.060 TL’ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor.

ARTIŞIN ETKİSİ

Yapılacak zam, sadece taban maaşlara değil; aynı zamanda kök aylıklara ve ek ödemelere de yansıyacak. Bu durum, emekliler için daha yüksek oranlarda artış anlamına geliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu artış beklentisi emekliler arasında heyecan yaratmış durumda. Temmuz ayı yaklaştıkça, gözler tekrar Ankara’ya dönüyor.