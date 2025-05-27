emeklilere-15-000-tl-kredi-verilecek

KAMU BANKALARINDAN YENİ KREDİ DESTEĞİ

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak 15.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi desteği sunacağını açıkladı. Bayram öncesi nakit ihtiyacı olan emeklilere rahat bir nefes aldıracak olan bu kampanya hakkında detaylar araştırılıyor. Kredi başvuruları nasıl yapılacak, kimler bu destekten faydalanabilecek? Tüm merak edilen detaylar aşağıda.

KREDİ BAŞVURUSU VE HIZLI ONAY SÜRECİ

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, emekli bireyler için oluşturulan bu fırsatta başvuru yapanlara 15.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi verilecek. Başvuru işlemleri için şubeye gitmeye ihtiyaç olmadan internet üzerinden veya mobil uygulama ile kolayca yapılabilecek. Kredi başvurusu yapan emeklilerin onay süreci hızla sonuçlandırılacak ve onaylanan tutarlar, aynı gün içerisinde hesaplara aktarılacak.

Ziraat Bankası’nın SGK emeklilerine sunduğu bu kredi imkanı, emeklilerin günlük harcamalarından sağlık masraflarına, ev tadilatlarından beklenmedik maliyetlere kadar birçok alanda destek olmayı hedefliyor. 15.000 TL’ye kadar kullanılabilecek olan bu ihtiyaç kredisi, düşük faiz oranları ile dikkat çekerken, esnek vade seçenekleri ile de emeklilerin ödeme durumuna göre ayarlanıyor.