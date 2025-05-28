Emeklilere 20 Bin TL’ye Kadar Ödeme

Emekliler, bankaların sağladığı promosyon ödemeleriyle ilgili güncel durumları sıkı takip ediyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusunun yanıtını arayan milyonlarca emekli, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank gibi finans kuruluşlarının kampanyalarını gün boyunca araştırıyor. 2025 yılı itibarıyla pek çok banka, emekli promosyonlarını güncelleyerek yeni teklifler sunuyor. Peki, 2025 yılı için en yüksek emekli promosyonlarını hangi bankalar veriyor ve ne kadar ödeme sağlıyor? İşte, Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyonlarıyla ilgili bilgilere detaylar…

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Banka promosyonları, emekli maaşı tutarına göre farklılık gösteriyor. Bazı bankaların güncel promosyon tutarları şu şekilde:

Garanti Bankası, emekli maaşına göre değişken promosyonlar sunuyor. 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerindeki emeklilere ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyadan 13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 yıl süreyle maaşlarını Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON DESTEKLERİ

İş Bankası, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. 0-9.999 TL maaş alanlara 12.250 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 16.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 18.500 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 21.000 TL promosyon veriliyor.

DENİZBANK’IN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

DenizBank, emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleri yanı sıra ek avantajlar da sunuyor. 0-9.999 TL maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon sağlıyor. Yeni hesap açan emeklilere Mobil Deniz, KMH, kredi kartı başvurusu ve fatura talimatı gibi olanaklarla promosyon tutarları artırılabiliyor.

AKBANK’IN SUNDUĞU FIRSATLAR

Akbank, 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon veriyor. Ayrıca, emekli maaşını Akbank’tan alanlar için 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

YAPI KREDİ’DEN YÜKSEK PROMOSYON

Yapı Kredi, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. 9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 11.250 TL, 10.000 – 14.499 TL maaş alanlara 15.000 TL, 15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 17.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL promosyon veriyor. Ek ödül taahhütnamesiyle fatura talimatı ve kredi kartı harcamaları ile ek nakit ödüller de sağlanabiliyor.

VAKIFBANK VE HALKBANK’IN TEKLİFLERİ

VakıfBank, emekli maaşını bankalarına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Halkbank ise emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sunuyor.

ZİRAAT BANKASI’NIN DESTEKLERİ

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonlarından yararlanmak için emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve bu bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu işlem banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Emekli maaşı düştükçe promosyon tutarı da azalıyor, emekliler banka promosyonlarını yılda bir kez alabiliyor.