Emeklilere 20 Bin TL’ye Kadar Ödeme

Emeklilerin bankalar tarafından sağlanan promosyon ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor. Milyonlarca emekli, “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun cevabını arıyor. Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank ve Halkbank gibi bankaların kampanyaları gün içerisinde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2025 yılı itibarıyla birçok banka emekli promosyonlarını güncelledi. Peki, bu yıl en yüksek emekli promosyonlarını hangi bankalar sağlıyor ve ne kadar ödeme yapılıyor? İşte Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyonlarıyla ilgili bilgiler…

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların sunduğu promosyonlar, emekli maaşı aralıklarına göre değişim gösteriyor. İşte bazı bankaların güncel promosyon tutarları:

Garanti Bankası, emekli maaşına göre farklı promosyon miktarları sunuyor: 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzerindeki emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi sağlıyor. Bu kampanyadan 13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 yıl süreyle maaşlarını Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARLARI

İş Bankası, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere çeşitli promosyon tutarları sunuyor: 0-9.999 TL maaş alanlara 12.250 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 16.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 18.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 21.000 TL.

DENİZBANK’IN SUNDUĞU PROMOSYONLAR

DenizBank, emekli maaşına göre değişen promosyon ödemelerinin yanı sıra ek avantajlar sunuyor. 0-9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi sağlanıyor. Ayrıca, yeni hesap açan emeklilere Mobil Deniz, KMH, kredi kartı başvurusu ve fatura talimatıyla ek avantajlar sunuluyor.

AKBANK’UN EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank, 0-9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, emekli maaşını Akbank’tan alanlar için 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON MEVCUTLARI

Yapı Kredi, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. 9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 11.250 TL, 10.000 – 14.499 TL maaş alanlara 15.000 TL, 15.000 – 19.999 TL maaş alanlara 17.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL. Ek ödül taahhütnamesiyle fatura talimatıyla ve kredi kartı harcamaları ile ek nakit ödüller sağlanabiliyor.

VAKIFBANK PROMOSYON TUTARLARI

VakıfBank, emekli maaşını bankalarına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK’IN EMÜKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere şu promosyon tutarlarını sunuyor: 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONUNUN DETAYLARI

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NASIL ALINIR?

Emekli promosyonlarından yararlanmak için emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşıması ve bu bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu bildirim, banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli maaşı azaldıkça promosyon tutarı da düşerken, emekliler, banka promosyonlarını yılda bir kez alabiliyor.