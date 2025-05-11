emeklilere-25-bin-tl-promosyon-sunuluyor

EMEKLİLERE PROMOSYON FIRSATLARI SUNULUYOR

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını bankaya taşıma taahhüdü veren SGK emeklileri, 15 bin liraya kadar nakit promosyon alabiliyor. İlave olarak, iki fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 2 bin 500 lira, yeni alınacak veya mevcut kredi kartıyla 1000 lira ve üzeri harcama yapılması durumunda 2 bin lira, mobil uygulamaya ilk kez giriş yapıldığında 500 lira ek ödeme alıyorlar. Maaşlarını ilk kez Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, kredi kartlarıyla ayda 1000 lira ve üzeri harcama yapmaları koşuluyla beş ay boyunca toplamda 5 bin lira nakit ödül kazanabiliyor. Bu da toplam promosyonu 25 bin liraya çıkarıyor.

HIZLI VE KOLAY İŞLEM İMKÂNI

Yapı Kredi müşterisi emekliler, şubeyi ziyaret etmeden istedikleri yerden Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler, e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyarak bu fırsatlardan yararlanabiliyor.

YAPI KREDİ’DEN EMEKLİLERE DESTEK AÇIKLAMASI

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, banka olarak emeklilere sundukları ayrıcalıkları vurguladı. Hizmet anlayışlarının merkezine müşteri memnuniyetini yerleştirdiklerini aktaran Ülgen, “Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile bir araya getirmek için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 25 bin liraya varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve maaş taşıma imkanları sunarak emeklilerimizin hayatına değer katıyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.