Emeklilere İkinci Bayram İkramiyesi Ödemesi

EMEKLİLER İKRAMİYE BEKLİYOR

2025 yılının başında yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi ikinci bayram ikramiyesi ödemelerini merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşecek olan ikinci ikramiye ödemeleri, zamlı tutarlarla haziran ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılacak. Bu sene Kurban Bayramı, 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı’nın 6 ile 9 Haziran tarihlerine denk gelmesi nedeniyle emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 2 ile 5 Haziran tarihleri arasında tamamlanması öngörülüyor. Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, aynı zamanda yeni emeklilik başvurusu yapanların da yararlanması mümkün olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Mevzuata göre bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emekli aylığının bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması şart. Aylıklar, başvurunun ardından takip eden ay içerisinde bağlanıyor. Bu sebeple, mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar ilk ikramiyeden faydalanırken, nisan ve mayıs aylarında başvuranlar ise ikinci ikramiyeye hak kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağı için Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanmaları mümkün olacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

İkramiye ödemesinden yararlanmak isteyenlerin mayıs ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunu tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süresi zamanında tamamlanır, ancak aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişmezse bile emeklilik hakkı kazananlar aylıkları bağlandığında ikramiyelerini alabilecek. Bunun yanı sıra, mayıs ayı sonrasında başvuranlar için ikramiye ödemesi 2026 yılında başlayacak.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI

Bu yıl yürürlüğe giren yasayla bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Emekli maaşı alanlar 4 bin TL ikramiye alacaklar. Ölüm aylığı alanların ikramiyeleri ise aylık oranına göre değişkenlik gösterecek: Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin TL, yüzde 50 olanlara 2 bin TL ve yüzde 25 olanlara 1.000 TL ödeme yapılacak. İki farklı dosyadan aylık alan hak sahiplerine en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden ikramiye hesaplanacak. Bu tutarlar, Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini almak için gün sayarken, yeni emekli olacak vatandaşların da mayıs ayı bitmeden başvuru yapmaları büyük önem taşıyor. Böylece hem zamlı ikramiyeden faydalanarak, hem de bayram öncesi maddi destek sağlamış olacaklar.