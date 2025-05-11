Emeklilerin Aylık Bağlanma Oranı Artacak!

EMEKLİ AYLIKLARINA YENİ DÜZENLEME TEKLİFİ

Emekli aylıklarının tespitinde önemli rol oynayan aylık bağlanma oranlarıyla ilgili yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Şu anda yüzde 2 olarak belirlenen bu oran, düzenleme yasalaşırsa yüzde 3’e yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM OLACAK MI?

Yapılan düzenlemeye göre, 25 yıl hizmet süresini tamamlayıp primini ödeyen bir kişi emekli olmak istediğinde maaşının aylık bağlanma oranı yüzde 50’den yüzde 75 seviyesine yükselecek. Bu durumda emekli maaşlarının bahse konu yeniden bağlanma oranına göre artışı mümkün oluyor.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİMLER

5510 sayılı kanunun 29. maddesi, emekli aylığı bağlanma oranını her yıl için yüzde 2 olarak belirliyor. Bu oran, mevcut durumda 25 yıllık hizmet süresini tamamlayan bireylerin prime esas gelirinin yarısına denk geliyor. 25 yılın altında hizmet edenlerde ise bu oran daha da düşük olabiliyor. Teklif, şimdi de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.