Emeklilerin Bayram Maaşı Erken Yatacak

KURBAN BAYRAMI ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Kurban Bayramı yaklaşırken, birçok memur ve emeklinin maaşlarının durumu gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Maaşların bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı tartışmaları bir sonuca ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu sorunun cevabını verdi.

MAAŞLAR ERKEN YATIRILACAK

SGK, maaş ödemelerinin ileri bir tarihten erkene alındığını açıkladı. Kurumun yayımladığı duyuruda, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, bayram öncesi memurlar ve emekliler için oldukça önemli bir rahatlama sağlıyor. Ödemelerin erken yapılması, bayram harcamaları açısından bireylerin bütçelerini olumlu yönde etkileyebilir.