Emeklilik Dilekçesi İçin Son Gün Uyarısı

KRİTİK UYARI! EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN SON TARİH

Emekli olmayı planlayan ve emeklilik dilekçesi vermek için hazırlanan vatandaşlar için önemli bir hatırlatma yapıldı. Şubat ayının sonuna kadar SGK’ya başvuruda bulunmayan emekli adayları, yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak.

BUGÜN SON GÜN!

Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin, en geç 28 Şubat 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini sunması gerekiyor. Maaş bağlama sürecinin gereklilikleri dolayısıyla, bu yılki bayram ikramiyesinden faydalanmak isteyen emekli adaylarının SGK’ya başvurup emeklilik sürecini başlatmaları şart. Öte yandan, Kurban Bayramı için son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2024 olduğu öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına dair bazı zam senaryoları şu şekilde öne çıkıyor;