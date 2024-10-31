“Emeklilikte Çocuk Köyü Kurdu”

SİVAS’TA HAYALLER GERÇEKLEŞİYOR

Kemalletin Namoğlu, Sivas’ta çocuklar için hayalini kurduğu bir köy oluşturdu. Atıl vaziyetteki evlerden topladığı ahşaplarla yıllar süren bir emekle çocuklara mutluluk duşurmayı başardı. 70 yaşındaki emekli Namoğlu, emeklilik dönemini çocuklara adamak için Türkiye’nin ilk çocuk köyünü kurma yoluna gitti. Doğada geçireceği zamana yönelik bir arazi ararken, projeleri torunları sayesinde değişti.

TORUNLARINDAN İLHAM ALDI

Namoğlu, bir gün torununun minik bir ev istemesiyle işe koyuldu. Bu isteği “Torunum bir tane daha istedi. Sonra bir tane daha derken iş bu noktaya geldi” sözleriyle anlattı. Eski evlerden çıkardığı tahtalarla 28 minik ev inşa eden Namoğlu, her evin yapımına yaklaşık bir hafta harcadı. “Yeter ki çocukların canı sağ olsun. Burada gelip keyifli vakit geçirsinler bu bana yeter” diyor.

AİLELERİ GÜLÜMSETEN BİR YER

Namoğlu, ailelerin çocuklarına mutluluk katmak için buraya gelmeye başladıklarını söyledi. “Biz ailecek döşemeciyiz. Kurumdan emekli olduktan sonra torunlarımla burayı gezmeye geliyorduk. Torunlarım minyatür evler istedikçe yapmaya başladım” diyor. Odunları eski evlerden aldığını belirten Namoğlu, “Bu evleri buraya koydukça Türkiye genelinden ziyaretçiler gelmeye başladı. İhtiyaç sahiplerine bu evlerden hediye ettim. Şimdi ticarete de başladık” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BURADA MUTLU

6 yaşındaki Ecrin Sena Çetin, çocuk köyüne ailesiyle geldiğini ve burada zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirtip, “Burası çok güzel. Herkes gelip görmeli” dedi. 9 yaşındaki Yunus Emre Akkişi ise, “Bugün çocuk köyündeyiz. Küçük evler var. Burası çok eğlenceli, herkese tavsiye ederim” dedi. 11 yaşındaki Elifnaz Bilgaç da alanın gerçeğe benzer bir güzellikte olduğunu vurguladı ve burada çok eğlenerek fotoğraflar çekindiğini söyledi.

Bu çocuk köyü, çocukların en güzel anlarını yaşadığı bir yer olarak Sivas’ta hayata geçti.