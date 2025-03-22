Emekliye Bayram İkramiyesi İçin Üç Formül

EMEKLİ SAYISI VE BAYRAM İKRAMİYESİ

Türkiye’de 16,5 milyon emekli mevcut. Bayram ikramiyesi, iki maaş alan emeklilere bir kez ödendiği için 15 milyon kişiyi kapsıyor. Emekliler, yılda iki kez dini bayramlarda bayram ikramiyesi alıyor. 2024 yılı için 3 bin lira olan bu ikramiyeler, yüzde 33 oranında artışla 1.000 lira zamlanarak 4 bin liraya çıkacak. Ancak, bu kararın resmiyete geçmesi için bir torba kanun içerisinde yer alması ve Resmi Gazete’de yayımlanması şart.

MECLİS’TE TARTIŞMALAR VE KANUNLAŞMA SÜRECİ

Söz konusu konunun görüşüleceği oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışmalar yaşandı ve görüşmeler tamamlanamadı. Meclis Genel Kurulu, 26 Mart Salı gününe kadar çalışmalara ara vermiş durumda. AK Parti’nin bu hafta yasalaştırmayı planladığı kanun teklifinin görüşmeleri, çıkan gerginlik ve tartışmalar dolayısıyla önümüzdeki haftaya ertelendi.

İKRAMİYENİN ÖDENMESİ İÇİN ÜÇ AYRI SENARYO

1. Teşvik Salı günü Meclis’ten geçerse, teklifin tamamı görüşülüp onaylanır ve çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilir.

2. Eğer teklif kanunlaşamazsa, ikramiyelerin Ramazan Bayramı öncesinde 28 Mart günü hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu durumda, teklif bu haftada yetişmezse, ikramiye hesaplara 2024 rakamıyla 3 bin lira olarak yatırılacak.

3. Eğer teklif daha sonra kanunlaşırsa, ilk etapta ödenmesi beklenen 3 bin liralık ikramiye, aradaki 1.000 lira farkın da ileride hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.