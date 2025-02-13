Emekliye Çift Maaş 2030’da Tarih Oluyor

EMEKLİ ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Türkiye’de pek çok birey emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam ediyor. Bu durumda işverenler, emekli çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, iş yaşamında yaklaşık 2 milyon emekli bulunuyor.

EMEKLİLİK HAKLARI 2008’DE DEĞİŞTİ

Emekli olduktan sonra çalışma şartları, 1 Ekim 2008 tarihinde değişti. Bu tarihten itibaren sigorta girişi olan bireyler için emeklilik sonrası çalışma izni yer almıyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, “Emekli olduğu zaman EYT’lilerde olduğu gibi bir yandan hem ücret hem emekli aylığı alma imkanı olmayacak. Aslında bu husus 1 ekim 2008’den beri var olan bir şey. 5510 sayılı yasada hüküm var yeni bir şey değil bu.” şeklinde konuştu.

GELECEKTEKİ ETKİLERİ

2008 sonrası sigortalı olan bireyler henüz emeklilik hakkı kazanmadı. Uzmanlara göre, emekli olmaları için en az 5 yıl daha geçmesi gerekiyor. Bu nedenle mevcut yasa günümüzde hiç kimseyi etkilemiyor. Kılıç, “Bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra ilk kez sigortalı olanlar için sosyal güvenlik destek primi ortadan kalkıyor. Hem emekli aylığını almak hem de mevcut işyerindeki ücreti almak mümkün olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.