Emekliye İkramiye Artışı Nasıl Hesaplanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE HAKKANIYET BEKLENTİSİ

Emeklilerin gözleri bayram ikramiyesine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Murat Bal, 12 aylık enflasyon farkına göre zam hesaplaması yaparak, hakaniyet beklentilerine dikkat çekti.

ENFLASYON FARKINA GÖRE HESAP YAPILMALI

Murat Bal’ın açıklamaları şunları içeriyor: “Memurların maaşlarındaki artış kanunla belirlenmiş durumda. Ama bayram ikramiyeleri ve promosyonlar gibi konular hala belirsiz ve kanuni bir zemin bulunmuyor. Bu konuda bir an önce kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.” Bayram ikramiyelerinin nasıl belirleneceği hususunda hâlâ belirsizlik olduğunu belirten Bal, zamların 6 aylık enflasyon farkına göre değil, 12 aylık fark üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bal, “Yüzde 15,75 oranında en son yapılan emekli zammı çerçevesinde bir artış yapılacağı söylendi ama ben aynı fikirde değilim. Bu artış çok yanlış olur, çünkü bu yüzde ile yapılacak zam 6 aylık enflasyon farkıyla uygulanmış oluyordu. En son bayram ikramiyeleri geçen yıl verilmişti, yani üzerinden 12 ay geçmiş olacak. Bu yüzden, 6 aylık zam farkı burada hakkaniyetle bağdaşmaz.” ifadesini kullandı. Bal, en azından yüzde 44-45 civarında gerçekleşen TÜİK enflasyonu üzerinden bir artış yapılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, bu rakamın 4350-4500 TL seviyelerine denk geldiğini ifade etti. “Yani bu rakam 4350 TL’nin altına düşmemeli. Aksi takdirde emekliler, enflasyon karşısında mağdur olurlar.” dedi.