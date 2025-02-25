Emevi Camii Halılarının Yenileme Süreci Tamamlandı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Suriye, Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılmasının ardından yeniden yapılandırma sürecine giriyor. Bu kapsamda ülkenin önemli sembollerinden biri olan tarihi Emevi Camisi’nde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. Emevi Camii’nin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi için kamuoyunda oluşan talep üzerine, makine halısı üretiminde öne çıkan Gaziantep’te çalışma gerçekleştiriliyor.

İNCELEMELER VE İŞ BİRLİĞİ

Ekip, kent yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de aralarında bulunduğu bir grup ile Emevi Camii’ne giderek incelemelerde bulundu. Burada yerel yönetici ve kanaat önderlerinden fikirler alındı. Suriye’de ölçüm, renk ve doku üzerinde yapılan mutabakatın akabinde, caminin zemini için bordo ve sarı desenli halının üretim süreci başladı.

Bir ay süren çalışmalar sonucunda üretilen halılar, tırlarla Şam’a ulaştırılmaya başlandı. Organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında tamalanan son halılar, bugün tırlara yüklenerek Şam’a doğru yola çıktı. Emevi Camii için üretilen tüm halılar, ilk teravih namazına yetiştirilmek üzere hazırlık aşamasında.

HALI UYGULAMASI VE NAMAZ HAZIRLIĞI

Son bir ay boyunca yapılan yoğun çalışma ile tamamlanan toplam 5 bin 500 metrekare halının, Emevi Camii’nde cuma günü kılınacak ilk teravih namazına yetiştirildiği bildiriliyor. Bu yenilenen halılar, caminin tarihi ve kültürel önemine değer katacak bir adım olarak değerlendiriliyor.