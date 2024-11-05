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Emine Erdoğan Akşam Yemeğinde Bulundu

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EMİNE ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN’DA AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova’nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Aygül Caparova, Kırgızistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın eşi Aniko Levai’nin onuruna yemek düzenledi.

YEMEK PROGRAMI ALA-ARÇA DEVLET KONUTLARI’NDA DÜZENLENDİ

Ala-Arça Devlet Konutları’nda gerçekleşen yemek programına katılan liderlerin eşleri, Aygül Caparova tarafından karşılandı. Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle birlikte yemek öncesinde ülkenin geleneksel el dokuması kumaş ve nakışlardan oluşan kıyafetlerin tanıtıldığı sergiyi gezdi. Sergi sonrası lider eşleri, ülke bayrakları önünde bir araya gelip aile fotoğrafı çektirdi. Ardından bir süre sohbet eden katılımcılar, akşam yemeğine geçti.

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