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Emine Erdoğan’dan Alev Alatlı’ya Anma Mesajı

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EMİNE ERDOĞAN’DAN ALEVE ALATLI’YA ANMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı’yı vefatının birinci yılı dolayısıyla andı. Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, Alev Alatlı’nın önemine dikkat çekti.

DUYGU VE DÜŞÜNCELER

Emine Erdoğan, paylaşımında “Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca gençlere, “Bilhassa gençlerimizin, hocamızın bıraktığı eşsiz düşünce mirasını kılavuz edinerek yeni yollar açan, öncü bireyler olmalarını temenni ediyorum.” diyerek onları teşvik etti.

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